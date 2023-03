Aprendices de malos políticos

Si el nuevo presidente del Consejo de la Juventud se dedica a ser aprendiz de los malos políticos, mal empezamos. Porque insultar a miembros de otros partidos no es la mejor carta de presentación. Y si el Consejo de la Juventud se dedica a hacer política en lugar de ser un apoyo para los jóvenes, mejor que baje la persiana y a otra cosa. No es de ahora. Viene de muy atrás. Lo llaman lucha por el poder. Pero son intereses espurios. Una forma como cualquier otra de cargarse un órgano que nació para ser útil. Mientras los partidos políticos se dediquen a colonizar cualquier institución, organismo o consejo, no hay nada que hacer. Contaminan todo lo que tocan. Y luego se quejan de que los jóvenes no participan. Quizás por eso, el Consejo de la Juventud no interesa ni a los propios jóvenes. El presupuesto para este año es de 83.000 euros -1.605,42 para actividades-. Demasiado me parece.