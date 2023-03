"El rostro humano de las empresas"

En un acto presidido por María Chivite, organizado por la CEN y la Universidad de Navarra, hoy viernes, se presenta el nuevo modelo de empresa que está extendiéndose con rapidez por todo el mundo y que es conocido como “empresas con propósito”.

Según el espíritu de su fundador, Dr. McNeely, profesor de la universidad de Harvard, se trata de que las empresas organicen su actividad teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la prosperidad del propio negocio y su impacto en el bienestar del trabajador, en la sociedad y en el medio ambiente.

En un momento en que el empresario en general y algunos empresarios en particular están siendo desprestigiados por el gobierno, la sociedad debe recuperar el aprecio y la estima de todos los emprendedores que inician la aventura de montar un negocio, arriesgando su prestigio personal y su dinero.

Es un disparate marcar desde el Gobierno central a empresarios como prototipos del “capitalismo despiadado” (Podemos) en el caso de Mercadona o, en el caso de Ferrovial, “empresarios no comprometidos con España” porque “la patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario y arrimar el hombro” (Pedro Sánchez). Es cierto que era de esperar, en el caso de los grandes distribuidores, mayor solidaridad con la dificilísima situación a la que están sometidos los consumidores, aunque hayan tenido unos sobrecostes de 8.400 millones (según sus estimaciones). Pero eso no significa que sean insolidarios y depredadores. Estamos hablando de su carencia de iniciativas sociales en momentos tan críticos para muchas familias.

Este ambiente crítico contra las empresas por parte del gobierno contamina la buena reputación de los empresarios y, sobre todo, impide que la sociedad vea en ellos a los agentes más importantes para crear empleo y bienestar social.

Por eso, no es de extrañar que, ante una actitud tan agresiva del gobierno con los empresarios, el Instituto de Empresa Familiar que representa a 1.500 empresarios declare que “es imprescindible recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo que permita la consolidación y el desarrollo” de las empresas “para contribuir a la prosperidad y bienestar de nuestra sociedad”.

En Navarra el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, reclamaba, en febrero, con ocasión de la entrega del II Premio Navarra Empresarial, a Yolanda Falcón, directora de la empresa Falcón Eléctrica de Peralta, respeto “hacia los que crean desarrollo y empleo”.

Desde esta perspectiva es importante la iniciativa de la CEN de celebrar una jornada para que las empresas se abran a una forma nueva de concebir su actividad. Ser “empresa con propósito” es articular la empresa desde una visión nueva. El mundo ha cambiado de manera espectacular en las últimas décadas. Y la empresa debe hacerlo de la misma forma.

Es central ofrecer un producto o servicio innovador que haya superado todos los controles de calidad, como es también central el bienestar del trabajador y el respeto con el medio ambiente. Cuidar el espacio en que vivimos, proteger nuestra naturaleza, reducir drásticamente las agresiones a nuestro entorno se ha convertido en uno de los mayores retos de la sociedad, de las empresas y de cada uno de nosotros, si queremos que las generaciones futuras disfruten de un medioambiente saludable.

Por eso, “esa España en la que nos queremos quedar”, según los empresarios, debe ser también una España que avance hacia un modelo moderno de gestión. La “empresa con propósito” señala el camino. De acuerdo con la Ley Crea y Crece del 1 de julio de 2022 España reconocerá a las compañías que, además de ser rentables, generan un beneficio social y ambiental con una figura específica para las Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), también conocidas como “empresas con propósito”.

Las empresas que opten por esta nueva visión del negocio deben incluir en sus estatutos el compromiso de que los directivos de la compañía asuman expresamente este modelo de negocio y, de este modo, se genere un impacto positivo en la sociedad. Teniendo presente, al mismo tiempo, los intereses de los trabajadores, proveedores, clientes, las comunidades y el medio ambiente.

Es cierto que muchas empresas navarras están firmemente comprometidas con el medio ambiente. Su inquietud está reflejada en algunos convenios colectivos, como el de Diario de Navarra, VW, Nordex, Comercio y Alimentación. Muy pocos, por cierto, teniendo en cuenta los miles de empresas que operan en nuestra comunidad. Lo que indica la baja conciencia de este gravísimo problema, que se manifiesta tan agresivamente en inundaciones, incendios y más silenciosamente en las enfermedades de nuestros bosques, la desertización, los ríos y lagos agotados.

Estamos a tiempo de cambiar nuestro modelo de empresa más centrada en el bienestar del trabajador, en los beneficios de la sociedad y en el cuidado de nuestro entorno. La “empresa con propósito” es un nuevo reto que no debe agotarse en una jornada de reflexión, sino en un cambio, aunque sea lento, de ciclo empresarial.

Luis Sarriés Sanz Catedrático de Sociología Industrial