"La sanidad navarra, un reto tras el 28-M"

La sanidad navarra -también la española en su conjunto- necesita adaptarse a los nuevos tiempos y a la nueva sociedad a la que atiende. Esta comunidad, que ha sido referencia durante décadas por la buena gestión y la calidad en los cuidados de la salud, lleva años perdiendo el prestigio acumulado y la confianza de los ciudadanos en este sistema. En esta última legislatura, lastrada por la pandemia del covid-19, los problemas se han agudizado y la percepción para los pacientes que se han visto afectados directamente ha sido la de un alejamiento de sus centros de salud y de los profesionales sanitarios. No partimos de cero, a pesar de que se han perdido demasiados años en diagnósticos y planes que no han afrontado los problemas estructurales que vienen afectando a la sanidad pública. El sistema sanitario navarro cuenta con una inversión anual importante, con profesionales cualificados, equipos técnicos y medios suficientes para sentar las bases de futuro. Se requiere fundamentalmente voluntad política para que en la próxima legislatura se pongan los cimientos de una nueva sanidad que atienda a una sociedad cada vez más envejecida y necesitada de una atención muy específica. Se requiere un amplio consenso, que huya de posiciones ideologizadas, que se plasme en un gran pacto por la sanidad pública, y en el que participen directamente sus profesionales. Nadie como quienes trabajan día a día en el centro de salud, en la consulta hospitalaria o desde cualquier otro rincón del sistema sanitario, conocen el diagnóstico y las soluciones. Los profesionales que ayer participaron en el Foro DN en Vivo de Diario de Navarra coincidieron en la urgencia de fortalecer la Atención Primaria, como paso fundamental para dar respuesta al principal problema de la sanidad navarra. Es la puerta de entrada de los pacientes al sistema, por lo que deben de aprovecharse todos los recursos existentes con el fin de no saturar innecesariamente los servicios hospitalarios. La solución está en el tejado del próximo gobierno.