Tres años de pandemia

La emergencia mundial del coronavirus está llegando a su final al cumplirse los tres años de la declaración de la pandemia en todo el planeta aunque los resultados de la lucha médica, política y social frente al virus arrojan un balance desigual. Es claramente positivo en la mayoría de los países, mientras en otros la falta de vacunas y tratamientos impide dar por controlada la enfermedad. Los fallecimientos y los contagios están descendiendo de forma drástica en las áreas geográficas donde la vacunación y la prevención han sido seguidos de forma estricta como en España. Pero según el director de la OMS, Tedros Adhanom, en otros países donde la vacunación y la estructura sanitaria no han estado a la altura del desafío de la pandemia, la situación es renqueante. Desde que en España se detectara el primer caso de coronavirus un 31 de enero de 2020, el titánico esfuerzo de los profesionales médicos y la vacunación masiva han logrado doblar el brazo de la enfermedad. Sin embargo, no se pueden olvidar para el futuro los graves errores cometidos al principio de la pandemia, tanto a la hora de tomar medidas de control como la tardanza en dotar a los sanitarios con equipos de protección adecuados. Tres años después, todo apunta que 2023 puede ser el año del fin de la pandemia si se cumplen las pautas históricas. Pero también es prematuro afirmar que estamos ante la derrota definitiva del covid-19. El coronavirus sigue siendo una enfermedad peligrosa para las personas de salud frágil, mayores o los no vacunados. Y todo un problema para aproximadamente tres millones de españoles que sufren covid persistente, una enfermedad que les impide tener la calidad de vida que tenían anteriormente. Ante esta situación, las autoridades sanitarias no pueden mirar hacia otro lado, debe exigírseles un mayor compromiso con ese colectivo de pacientes que un día se contagiaron del covid-19 y su vida ha cambiado.