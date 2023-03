Mentiras desde Madrid

Génova ha decidido mandar de excursión a Navarra a estrellas nacionales del PP con los recados electorales. Llegan con sus ínfulas y soberbia capitalina, a ver quién la suelta más gorda. Es lo que tiene el trazo grueso y el desconocimiento de los despachos de la capital. De momento, la palma se la lleva el número 3 del PP nacional, Elías Bendodo, al que no le han dolido prendas en decir en Pamplona que “UPN está en brazos no sólo del PSOE sino también de Bildu”. Además de falso, es una sobrada intolerable. A Bendodo, ya que está visto que él no lo sabe, alguien le tendría que explicar el papel que UPN ha desempeñado y desempeña en oposición frontal a la izquierda abertzale. Hay cosas con las que no se juega. La historia no se reescribe con mentiras, por mucho que las dicten desde Madrid. Esperemos que Feijóo tenga un mensaje más creíble y una mente más lúcida que la de su número 3.