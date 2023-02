Lo peor de todo es que era tristemente previsible. Un mes les ha costado a los del espray dejar su firma en la nueva escultura taurina del Corral de Santo Domingo. “Pamplona apesta”, pintan. No. Lo que apesta son gracias sin ninguna gracia que acaban pagando los ciudadanos. Siempre hay quien encuentra un pretexto para arremeter contra el mobiliario urbano. Hoy es una escultura, antes fueron parquímetros de la zona azul y si no la emprenden con los contenedores... Lamentable y bochornoso. El Ayuntamiento de Pamplona, y no es el único, tiene que destinar todos los años decenas de miles de euros a corregir los estragos que causan los vándalos. Pedir educación y civismo es demasiado para quienes no tienen el más mínimo respeto por el bien común. La única solución es que se dé con quienes cometen estas fechorías y que paguen de su bolsillo los desperfectos que generan. A ver si la próxima vez se lo piensan mejor.