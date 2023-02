Tránsfugas de moda

El Partido Popular sigue con sus fichajes de invierno al calor de las urnas. Desde Génova están empeñados en pescar tránsfugas en río revuelto, a ver si eso les da réditos electorales. De momento no se han estrujado mucho la cabeza con el mensaje para las presentaciones de los nuevos afiliados estrella. Primero fueron Sayas y Adanero, y la última ha sido Ruth Goñi. Los tres, pegados a sus sillones. La letra se la han aprendido bien, aunque esté llena de errores y falsedades. Se empeñan en decir que UPN ha abandonado el centro derecha para ser “la muleta de Sánchez a nivel regional”. Empiezan bien, repitiendo eslóganes de camiseta sin rigor alguno. Se ve que en Madrid viven en una realidad paralela. Atizar a los regionalistas es ahora su único empeño para hacerse un hueco, pero las actas no las sueltan ni con agua caliente. Transfuguismo de manual. No es un insulto. Es una definición.