Cerdán y Bildu, uña y carne

Cada vez que el secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán, hace unas declaraciones, sube el pan. Está “muy contento” de los acuerdos en Navarra y el Congreso con EH Bildu. Y entre su argumentario, que ETA “terminó hace más de once años”. Y el exterminio de judíos por los nazis ocurrió hace sesenta años, y no por ello pactarían hoy con el Partido Nazi, entre otras cosas, porque en Alemania fue declarado ilegal. No existe. Para Cerdán todo vale con tal de continuar en el poder. Si hay que seguir lavando la cara a quienes apoyaban desde las instituciones a los que mataban en la calle, adelante. ETA ya no mata, pero Bildu sigue sin llamar asesinos a los asesinos, no condena, no ha pedido perdón. Cerdán lo ha olvidado. Se siente “muy a gusto” al lado de Bildu. Y como premio a su falta de memoria, ha sido nombrado coordinador general de campaña para el 28-M.