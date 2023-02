"Lo que deben hacer los gobernantes es impulsar la competencia en los mercados para que haya variedad de productos y precios bajos"

La ministra Ione Belarra ha dicho que Juan Roig, propietario de Mercadona, se está llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado porque se aprovecha de la crisis. Y añade que” tenemos que pararles los pies”. Vamos a ver si es así con números: si comparamos los datos con DIA podremos observar que Mercadona ha duplicado los beneficios en 10 años, mientras DIA pierde cientos de millones de euros desde 2018. Mercadona ha incrementado su plantilla en más de 20.000 trabajadores y DIA los ha bajado en 9.000. Si comparamos los salarios medios vemos que en Mercadona ganan 26.400 €/año, frente a los 16.170 €/año de DIA (un 38% menos). Confrontando los sueldos con la cooperativa Eroski (gestionada por sus trabajadores y no por un capitalista despiadado) se puede ver que en Eroski ganan una media salarial que apenas supera los 19.000 €/año (un 28% menos que Mercadona). En resumen, Mercadona gana más, contrata más gente y paga mejores sueldos que los demás. No obstante, veremos qué beneficios presenta este año el sector porque a todos les suben los costes. Y es ahí donde está la clave. Podemos es uno de los partidos que apoyó la excesiva expansión fiscal y monetaria que nos ha llevado a la depreciación del euro, y por consiguiente a la elevación de los precios de todos los bienes y servicios de la economía. Y ahora buscan en Mercadona a su chivo expiatorio.

No hace mucho tiempo Podemos criticaba también a Mercadona por vender por debajo de coste para arrasar a sus competidores. Como los precios han subido en todos los supermercados, ahora también los acusan de pactar precios. ¿En qué quedamos? El comercio, en un entorno competitivo, es un intercambio libre entre dos individuos, siempre que no haya coacción. Se llega a un acuerdo porque ambas partes creen que ganan con el cambio. Eso no lo entienden los neocomunistas, cegados por su ideología. Ya decía Marx que la propiedad privada es un robo y el comercio su instrumento. Hoy sus seguidores siguen a pies juntillas las palabras de su Pope, sin querer mirar que los datos lo niegan. Son enemigos de la realidad. Su doctrina se ha implantado en decenas de países y siempre el resultado ha sido miseria, emigración (si no han levantado muros) y muerte. Lo que deben hacer los gobernantes es impulsar la competencia en los mercados para que haya variedad de productos y precios bajos. No hay mejor política social si se quiere mantener el poder adquisitivo de los ciudadanos.

El comercio es un invento del ser humano del neolítico consecuencia de la aparición de excedentes, gracias a la incipiente agricultura y domesticación de animales. Lo sobrante se lleva el pueblo de al lado para intercambiarlo. Esto que nos parece ahora tan natural es un giro copernicano si tenemos en cuenta que en el paleolítico se veía a la tribu de al lado como unos enemigos a los que robar y comer (como los actos caníbales hallados en Atapuerca). Se sabe que el comercio favoreció también la movilidad prehistórica. Excedentes, comercio y expansión del ser humano ponen al homo sapiens (seres como nosotros) en otro nivel superior, el del desarrollo de la civilización. El comercio antes y ahora trae la paz, como ya sabían los padres fundadores de la Unión Europea ¿Qué probabilidad hay hoy de una guerra franco-germana? Las sociedades con muchos vínculos comerciales tienen demasiado que perder en una guerra. De hecho, en la guerra los aliados cortan el comercio con el enemigo para empobrecerlo. Lógicamente hay excepciones porque Ucrania, sin ir más lejos, tenía una gran vinculación comercial con Rusia, pero ahí tenemos un elemento distorsionador que es el tirano que invade a su vecino.

El que manda es el cliente. Es el que premia al tendero elegido con su dinero. Por eso en Mercadona al cliente lo llaman jefe. Y es que saben que si el cliente decide comprar en la tienda de enfrente puede despedir a toda la compañía incluido Juan Roig. Es la forma de parar los pies, en libertad, a los que no son capaces de competir.

Carlos Medrano Sola Economista en www.eximiaconsultores.com