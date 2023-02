La polémica del aparcamiento en la Plaza de la Cruz

Me gustaría dar un poco más de luz al tema de moda en la zona de la Plaza de la Cruz, su posible aparcamiento ahora en pleno debate. Haciendo historia vemos que ya en 1995 hubo un proyecto de parking en el que se apuntaron vía pago de 25.000 pts/150€ de las de entonces más de 500 solicitudes, puesto que se recaudaron más de 12 millones de pesetas que luego hubo que devolver. Razón: había 6 árboles catalogados que no se podían cortar. En la zona del parking de la Aduana, sin embargo, sí se podían cortar, un poco después, no 6 sino muchos más. Curioso, ¿no? Hubo también por iniciativa de un arquitecto municipal otro proyecto para la Plaza de la Cruz, este perimetral, con 620 plazas que no tocaba los antedichos árboles. Ni se admitió a trámite.

Con posterioridad, cuando se quiso convertir el antiguo edificio de Maristas en un hotel se elaboró otro proyecto en la avda. de Galicia pensado en principio con dos sótanos y que ante la demanda se convirtió en cuatro sótanos. Ante el abandono del proyecto del hotel se dejó morir el parking para así poder vender el exceso de plazas que había hecho el gobierno en el edificio donde está agricultura, enfrente de la casa de la juventud. El consistorio dotó con 250.000€ este proyecto de parking en la Avenida de Galicia. Hubo posteriormente otros proyectos y quimeras para garajes en la plaza, por ejemplo con plazas con aparcamientos mecánicos, etc. También se hizo otro proyecto en 2008 para un garaje en la C/ Sangüesa al que se apuntaron las habituales solicitudes y que ya cualquiera sabe por qué no se aprobó. Ahora resulta que entre prisa y prisa queremos hacer un petacho en la C/Sangüesa similar al de 2008, con la salvedad de que si antes encargábamos un parking por 250.000€ para no hacerse, ahora pensamos en uno genial por 14.990€. Ver para creer.

Si de verdad queremos solucionar los problemas que tiene la zona, tanto de aparcamiento como de espacio libre, habría que retomar la idea del de la Avda, de Galicia y no el de la C/ Sangüesa. La Avda de Galicia tiene más de 30 metros de ancho por más de 300 de largo, solo hasta la C/ Sangüesa lo que daría una superficie de 9.000 m/2 por planta lo que permitiría más de 300 plazas por planta y de rebote abaratar en gran medida los 30.000€ por plaza que dicen que van a costar en el petacho de la C/ Sangüesa. Esto podría significar tener incluso plantas sólo de aparcamientos de rotación para todo el que quiera acercarse al centro con lo que aliviaríamos de tráfico el centro histórico.

Además conseguiríamos una gran zona abierta, tan ansiada, creando un auténtico boulevard en pleno centro, aprovechando incluso el muy bien cuidado, por cierto, jardín delantero de la Guardia Civil para poder empalmar con la zona deportiva del estadio Larrabide. Supongo que no habrá duda sobre el mejor proyecto si comparamos 14.990€ actuales con 250.000€ pagados al mismo arquitecto anteriormente. Así además rentabilizamos aquella inversión.

Por todo ello, sí al parking en la Avenida de Galicia y dejémonos de polémicas con el petacho de la C/ Sangüesa.

José Arbeloa, Expresidente Agrupación Garaje Plaza de la Cruz.