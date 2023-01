Dan la cara y se la parten

Trabajar en según y qué servicios y cara al público se está convirtiendo en una profesión de riesgo. Los trabajadores de la zona azul de Pamplona, la mayoría mujeres por cierto, se concentraban este martes para protestar por la agresión a una administrativa de la empresa, que sigue de baja, y denunciar que las actitudes violentas están aumentando. Menudo panorama. Es el último caso, pero desgraciadamente no es el único. Antes fueron conductores de villavesas, taxistas, personal sanitario... Dan la cara por los demás, y se la parten. Un largo rosario de profesionales que a la carga de su día a día laboral tienen que sumar en demasiadas ocasiones que haya energúmenos que no saben comportarse y les respondan con insultos o agresiones. No conocen la educación ni el respeto. Ni les interesa. ¿Qué solución hay? Contra quienes se manejan con la ley de selva sólo cabe aplicar sanciones ejemplares.