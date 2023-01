La última vez que giré como una peonza lo hice en Nápoles, esa ciudad loca y bella en la que una desconocida puede cogerte de las manos y sacarte a bailar en medio de la calle. A punto estuve de descalabrarme, centrifugada viva por la ragazza. Pero, mientras giraba, y la cabeza me daba vueltas, y el cuerpo me daba vueltas, y los edificios me daban vueltas, y los neones me daban vueltas, y las mesas de las terrazas me daban vueltas, de repente todo estuvo descolocadamente en su sitio, en un equilibrio precario pero hermoso en el que yo rotaba en una dirección y, el mundo, en otra.

La Tierra se ha convertido en una cincuentona bailonga un poco piripi: según han publicado dos investigadores de la Universidad de Pekín en la revista Nature Geoscience, el núcleo del planeta se ha detenido y ha empezado a girar en sentido contrario al de la superficie.

Al menos, eso creen, ya que el único científico que consiguió viajar hasta el centro de la Tierra fue el profesor Otto Lidenbrock. Y era un personaje de Julio Verne. Sometidos a fuerzas opuestas entre el interior y el exterior, el mundo y yo no somos tan distintos: él contiene dentro de sí un planeta que se comporta como otro planeta; yo tengo a una loca que quiere actuar de forma sensata, a una miedosa que planta cara, a una tímida que parece una desvergonzada, a una ignorante que se piensa lista, a una nerviosa que intenta aparentar tranquilidad, a una agnóstica que reza, a una perezosa que no para de trabajar, a una esclava de las palabras que no desea liberarse del peso de sus cadenas. Y así, entre la lava de los días, intento recuperar aquel equilibrio precario pero hermoso que, una vez, atisbé en una callejuela de Nápoles.