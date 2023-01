"Sentía miedo cada día cuando llevaba a mis hijos al colegio. ETA quiso matarme”. Es el sobrecogedor testimonio de un policía nacional jubilado y homenajeado junto a otros compañeros en Pamplona, y que no pudo evitar emocionarse al recordar a los asesinados por la banda terrorista. La huella del horror que los etarras sembraron durante años. Y ante el que Bildu sigue dando la vergonzosa callada por respuesta. Ni siquiera cuando les preguntan directamente, como hizo Consuelo Ordóñez en el Parlamento foral. “¿Estuvo bien que ETA matara?”. Bildu se queda mudo, y encima Bakartxo Ruiz se hace la digna: “Transformarán en titular cualquier cosa que diga. Me quedo con escuchar”. Excusas lamentables. La izquierda abertzale suma a su incapacidad de condenar la violencia terrorista, la cobardía de no responder a quienes han sufrido el embate de los asesinos. Y con este Bildu gobiernan los socialistas, que luego dan lecciones de ética y moral a los demás.