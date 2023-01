Despropósito del parking del parque Tomás Caballero

PEAU de La Milagrosa que, supone, entre otros planes (o, mejor, barbaridades), la construcción de un parking público subterráneo en el parque Tomás Caballero. Leo incrédulo en los medios regionales que la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona daba el visto bueno definitivo alque, supone, entre otros planes (o, mejor, barbaridades), la

Como vecino de Santa María La Real, me cuesta entender la utilidad que el aparcamiento reporta a la comunidad, teniendo en cuenta que a menos de 50 metros enfrente del pabellón de Arrosadía hay un solar reconvertido en parking disuasorio. ¿Se han parado a pensar nuestros representantes qué supone para nuestro vecindario un parking público debajo de nuestras ventanas? Como si no tuviéramos suficiente con todo el tráfico que soporta la calle Tajonar. Por favor, díganme un solo beneficio. Pero a estas alturas de mi vida, me cuesta no pensar mal cuando veo que se da luz verde a este tipo de esperpentos. ¿Quién gana con este proyecto?

El barrio necesita otras dotaciones, además de una mayor seguridad, no meter máquinas excavadoras en un espacio verde ni vendernos megaproyectos. No soy el único vecino que lo piensa. En mi caso, me dejé llevar por la candidez al creer que esto era un despropósito que nunca se llevaría a cabo. Ahora me topo con esta triste realidad. Por favor, rectifiquen.