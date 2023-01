Castigo al PSN

Las encuestas electorales hay que cogerlas con pinzas. Es cierto. Pero si no las ha cocinado el ínclito Tezanos, ya ganan mucha credibilidad. El sondeo de Sigma 2 para El Mundo -con 700 entrevistas- supone un toque de atención para el PSN de Chivite, que debe de pensar que sus actos no tienen consecuencias electorales. El castigo se traduce en una pérdida de dos escaños -de 11 a 9-, al mismo tiempo que prevé un fortalecimiento de Bildu. Quien más ha contribuido a ello es el propio Partido Socialista con estos más de tres años de blanqueamiento de la izquierda abertzale. Lo más asombroso es que no tiene pinta de querer cambiar. Al contrario. Se intuye una vuelta de tuerca más si las condiciones lo exigen. Y hay muchos votantes socialistas que no están dispuestos a seguir dando oxígeno al independentismo vasco, a costa del estrangulamiento propio. Pero solo son encuestas.