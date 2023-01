Desde la UCI Pediátrica... ¡gracias!

Pasados estos días en los que la decoración navideña de luces y colores amagaba con una efímera unidad de cuidados intensivos pediátricos amable y humanizada, el calendario nos devuelve de golpe a una realidad que cada día se torna más insostenible.

En este recién estrenado año lleno de buenos propósitos, nuestro mayor deseo como profesionales es que los niños y niñas navarras puedan tener una UCI Pediátrica habilitada con espacios que preserven su intimidad y seguridad. De todo ello daremos cuenta en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra el próximo miércoles 11 de enero. Nos gustaría agradecer de manera infinita a las familias que nos acompañarán este día, conocedoras del dolor y el sufrimiento que ha supuesto el ingreso de sus hijos y que pondrán su granito de arena para que otros niños y familias no tengan que atravesar por su misma situación. De igual manera, agradecemos a todas aquellas que han manifestado de manera pública su vivencia y a las que en estos meses nos han hecho llegar sus ánimos y han colaborado con sus firmas en la plataforma change.org. Como no puede ser de otra forma, hacemos especial mención a los medios de comunicación por su acogida y por no dudar ni un segundo en visibilizar y difundir lo que ya no puede ocultarse.

Por último, sirvan estas palabras para dar las gracias a nuestros representantes políticos por permitirnos detallarles de primera mano las deficiencias y la provisionalidad de una unidad referente en cuidados intensivos para la población pediátrica en Navarra. Apelamos a su buen criterio ya que en sus manos está la viabilidad para solucionar esta injusticia que perdura ya quince años.

Esther Salgado Reguero, Carlos Suberviola Zuñiga, Ainhoa Raya Jauregui, María Carmen Aznárez Barrio, María Esther Herranz Aguirre, Daniel Prieto Fortún, María Álvarez González, Laura Casas Baquedano, Erika Gómez Larrambe, Ane Miren García Otazo, Virginia Zabalza González, María Paz Campos Pérez, Nekane Gracenea Irigoyen, Ana Moncayola Marton, Elisenda Díez Galera, Itziar Agorreta Tejedor, Adriana Izquierdo Gómara, Noemí Osés Noáin, Alain Cia Zubeldía, María Carmen Sánchez-Paniagua y Markos Gallego Tuñon