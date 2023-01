La legislatura se agota y los socios de gobierno de María Chivite han aireado las facturas pendientes a cuenta del acuerdo programático. Mucha sonrisa y colegueo, pero no es oro ni buenrollismo todo lo que reluce en el Ejecutivo. Y las puyitas vuelan. Quedan cinco meses por delante y todavía quieren menear el árbol a ver si cae algo de lo suyo. El PSN, desde el sillón presidencial, le ha cogido el gusto a ponerse buena nota en sus balances, y es el único que ve cumplido lo sustancial del acuerdo. Cómo no. Pero ahí están Geroa Bai, Podemos e Izquierda Ezkerra para recordar que tienen compromisos pendientes. Se van a quedar con el recado. Aquí lo que ocurre es que en mayo hay que retratarse en las urnas, y hay que levantar la voz para que los propios no se olviden de que estás ahí, y no te echen en cara aquello de que donde dije digo digo Diego. Como si con ellos no fuera la cosa después de cuatro años gobernando.