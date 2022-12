Que se vaya a su casa

La semana pasada asistimos a la primera rebaja de condena en Navarra por la ley del solo sí es sí. La portavoz del Gobierno foral, Elma Saiz, resolvió el asunto con un “es algo que no será habitual”. Revela una falta de empatía enorme con las víctimas. Que les pregunte a ver cómo viven las excarcelaciones y rebajas de condena a sus agresores. Ya son más de un centenar de casos en los que los agresores por delitos sexuales se han beneficiado de una reducción de años de cárcel; y un par de decenas ya están en la calle. Sólo cabe una rectificación inmediata. Y todavía la ministra podemita Irene Montero no ha pedido perdón por una ley nefasta, ni se ha ido a su casa. Y el presidente Pedro Sánchez todavía no ha mandado a la ministra a su casa. ¿Qué tiene que pasar para destituir a alguien que se ha saltado a la torera todas las advertencias previas de los jueces? Hace cuatro días que Podemos aterrizó en la política para acabar con la “casta”. Sería de risa, si no es porque da asco.