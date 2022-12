HA sido una semana política dramática en España. El nivel de emponzoñamiento de la política nacional ha cruzado todas las líneas rojas. El PSOE cuela por la gatera un cambio sustancial para elegir a los jueces nada más y menos que del Constitucional (que tiene pendiente una renovación empantanada por el PP , cierto) y el Alto Tribunal se va a ver en la tesitura de tener que parar o no esta reforma exprés que muchos juristas ven inaceptable incluso en las formas.

Respeto a la mayoría y las formas. Y en el debate en el Y en el debate en el Congreso , la tensión se eleva hasta el grado de que el PSOE acusa al PP prácticamente de un golpe de estado judicial por intentar detener este cambio legislativo. Una locura. Sobre todo porque la democracia no es sólo el respeto a la mayoría (básico y fundamental, claro que sí), sino también el respeto al papel de cada institución. El partido del Gobierno no puede difamar al Constitucional , que es una pieza básica en el sistema y cuyo papel también es el de fijar los límites en los cambios legales, aunque los apruebe el Congreso.

Y, por supuesto, la democracia implica el respeto también a la formas porque son las que dan garantías en un Estado de derecho. Todo esto ha brillado por su ausencia de forma clamorosa en este acelerón en la degradación de la actividad política cuando parecía que las cosas no podían caer más bajo. Peligrosísimo momento si no se logra encauzarlo.

Una decisión arriesgada. En medio de esta batalla, la de la toma del poder de las instituciones perdiendo las formas, la noticia política local va de siglas. Se trata de la implosión de En medio de esta batalla, la de la toma del poder de las instituciones perdiendo las formas, la noticia política local va de siglas. Se trata de la implosión de Navarra Suma , la coalición de centro-derecha que sumaba a UPN , PP y Ciudadanos y que ganó las elecciones de 2019 con 20 de los 50 escaños del Parlamento foral. Hay que recordar que se quedó fuera del Gobierno porque María Chivite (PSN) pactó con todos (incluido Bildu, saltando por encima de todas las líneas rojas en la política navarra) para llegar al Palacio de Navarra desde sus 11 escaños. Y revalidar esta mayoría (PSN, Geroa Bai, Bildu Podemos e I-E) es su objetivo a repetir.

El líder de UPN, Javier Esparza , es quien ha tomado la iniciativa en esta arriesgada decisión, igual que ocurrió hace cuatro años cuando fue también él quien inventó la coalición Navarra Suma. Este cambio se intuía desde hace tiempo. La nueva estrategia de los regionalistas obedece a una suma de factores. Algunos de ellos son internos (“resucitar” las siglas). Otros son estratégicos (centrar el mensaje desde Navarra, intentar arrebatar votantes desencantados al PSN y dejar opciones al entendimiento si llega a existir algún día “otro” PSN por decisión propia u obligada desde Ferraz). Y otros motivos son tácticos (la dificultad para entenderse con un PP que ha subido mucho el precio de los acuerdos).

Javier Esparza busca tener opciones para conseguir el difícil premio principal en juego (el Gobierno de Navarra ), aunque lo hace a costa del riesgo de perder otros triunfos (ayuntamientos como Pamplona o Tudela), donde la división de fuerzas del centro derecha puede amenazar el poder regionalista en ambas instituciones. Es decir, se lo juega todo a una gran carta.

El PP, encuestas y refuerzos. Otra realidad es que la comunicación de la decisión de UPNesta semana ha pillado al PP nacional a contrapié y sin esperárselo. Por sorpresa, vaya. De hecho, desde Génova sostienen que lo lógico era esperar primero a hacer su congreso regional en Navarra (que acaban de cerrar) y luego quedar con UPN, ya en enero, para discutir la fórmula para las próximas elecciones. Pero no al revés. Los populares se sienten un partido nacional mucho más fuerte que hace cuatro años y es evidente que quieren rentabilizarlo con puestos en las listas.

Las encuestas que manejan, además, les dicen que el PP también estaría fuerte como sigla en mayo en Navarra (sostienen que obtendrían hasta 7 u 8 parlamentarios). Y saben que tienen un posible acuerdo con los diputados expulsados de UPN, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, muy mediáticos en Madrid, como una bala en la recámara para reforzar partido y oferta electoral. Es obvio que las relaciones entre el PP nacional y ambos diputados son estrechas y cordiales.

El tercero en discordia en Navarra Suma, Ciudadanos, ha quedado abandonado a su suerte, con el lógico cabreo de su líder regional Carlos Pérez Nievas.

Motivación en duda. Está claro que a estas alturas ni a UPN ni al PP les vale la fórmula de Está claro que a estas alturas ni a UPN ni al PP les vale la fórmula de Navarra Suma de hace cuatro años. Y la realidad es que, respecto a entonces, UPN sale en una posición más débil (tendrá más competencia en las urnas y mantiene una herida interna abierta con la expulsión de los dos diputados en Madrid). El PP, por contra, llega más reforzado.

El hecho es que el electorado de centro derecha no entiende bien estas guerras intestinas, esas que originan el regocijo de sus adversarios políticos. Y que si hablamos de motivar a los votantes, en general, no a los militantes, esta ruptura no ayuda precisamente. Al contrario. Genera más ruido donde hace cuatro años no lo había.

Así que para comprobar si este movimiento de fichas de UPN representa audacia o temeridad habrá que esperar. La cita es en las elecciones de mayo.