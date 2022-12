Perdidos en su verborrea

En medio del lodazal en el que se mueve la actualidad política, el director de, Ángel Iriarte, ha puesto los puntos sobre las íes. Iriarte reclama a los políticos que se dejen de batallitas que no le importan a nadie y empiecen a solucionar los problemas de las personas. Que no son pocos. Más les valdría escuchar el mensaje a sus señorías, porque no es la primera vez que les tiran de la oreja.