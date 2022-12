Elma Saiz, ¿puente de plata a la alcaldía de Pamplona en favor de Asirón?

Estamos ya acostumbrados a que los partidos de izquierdas salgan a la palestra para anunciar a los cuatro vientos que ellos llevan en su DNI los apellidos de socialistas, feministas, progresistas y, ¿separatistas?

La candidata a la alcaldía no es una excepción, sobre todo en el tema de la igualdad y lo repite con frecuencia. Sin embargo, la mayoría de las personas nos consideramos ciudadanos del mundo que reivindicamos los mismos derechos de los hombres y de las mujeres; no tenemos que salir cada día a los medios a reivindicar la paridad. Actuamos con normalidad en nuestra vida diaria. ¿Por qué se quiere rebajar, por ejemplo, la puntuación a las mujeres para entrar en el cuerpo de la Guardia Civil?

La sociedad pretende, repito, eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contras las hembras y los varones. La señora Saiz debería salir a los medios para decirnos en qué casilla del feminismo se encuentra de entre las 18 clases distintas: ¿filosófica, abolicionista, disidente, liberal, radical, pro-vida, lésbica, separatista, etc? En segundo lugar, la portavoz del Gobierno sigue propulsando su ideología política progresista. ¿Acaso el resto de partidos no postulan la uniformidad, la defensa de las libertadas y la democracia? ¿Por qué se arrogan derechos que pertenecen a todo el ámbito social?

De izquierdas, feministas y progresistas son términos que todos los socialistas repiten hasta diez veces en cualquier intervención pública pero, ¿por qué no utilizan también la palabra autodeterminista o separatista? Es ya tradicional la frase: “dos que duermen juntos acaban pensando y actuando de la misma forma” y el PSN lleva casi cuatro años conviviendo con la doctrina de Bildu, y con el resto de partidos escorados hacia la soñada Euskalherria. A Elma Saiz le falta por decirnos las dos opciones que se le presentan: ¿Por qué la candidata no manifiesta públicamente que no se volverá, de nuevo, al Parlamento si no alcanza los votos suficientes para ocupar el sillón municipal? O, ¿por qué no expresa su intención de regalar la alcaldía al separatista Asirón, en compensación del apoyo de Bildu para que María Chivite acceda a la Presidencia? ¿Es un cambio de cromos?

Por otra parte, si no hay una alternativa conjunta de regionalistas y populares, y dejan ya de marear la perdiz los díscolos Adanero Sayas, tememos que volverá de nuevo “la burra al trigo” con el pentapartito. Se repetirá, un cuatrienio más, las propuestas de Otegi: no a la capitalidad de Pamplona y Tudela, no al canal, no al tren, no a la permanencia de la Guardia Civil y no al desarrollo de Navarra. Mientras, Chivite seguirá con el papel de comparsa. La Consejera Saiz debería aclararnos estas dudas, para que los ciudadanos, con antelación, podamos saber el programa y las intenciones que lleva en su mente, repito, para alcanzar la municipalidad o para alzar a su compatriota Asirón. Falta por saber también el futuro del centro-derecha, que debería anunciar ya sus candidatos/as, como regidor/a de Pamplona.

Son fundamentales descifrar estas incógnitas para ejercer nuestro voto en el próximo mes de mayo con todas las cartas descubiertas. Decía el filósofo griego Aristóteles: “Un animal político es aquel que comparte la naturaleza con el resto de seres irracionales, enseña a distinguir el bien del mal y pone su objetivo en la felicidad de sus ciudadanos”.

Luis Landa El Busto, historiador y escritor