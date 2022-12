Situación límite en las Urgencias de San Adrián

El personal sanitario, trabajadora social y personal administrativo de la Zona Básica de San Adrián quiere poner en conocimiento de la población y a las autoridades locales la situación por la atraviesa el Servicio de Urgencias de San Adrián.

Este servicio ha sufrido desde hace décadas diversos problemas derivados principalmente de la elevada presión asistencial (secundario al aumento de la población y a su envejecimiento con aumento de la demanda) y al déficit de personal sanitario (debido a la falta de cobertura de plazas de médicos y enfermeras de mañanas, así como de guardias y sustituciones ante bajas y vacaciones)

Una parte de esta sobrecarga asistencial viene determinada por la falta cobertura de la plaza del cuarto médico de San Adrián y a la saturación de las consultas de mañana que, al no poder ser resueltas en el día, acaban siendo atendidas en el servicio de Urgencias, aunque el motivo no requiera una atención urgente. Todo esto origina que en ocasiones se realice, muy a nuestro pesar, una atención sanitaria de mediana calidad, debido al menor tiempo de atención que disponemos por el gran número de consultas diarias, generándose retrasos ante la asistencia a domicilios, sumado al hecho de que debemos dejar a los pacientes fuera del centro (de los que no sabemos su dolencia) ya que carecemos de celador o administrativos, lo que origina frecuentes enfados y quejas que se acentúan los meses fríos debido a que tienen que esperar en la calle.

Se genera como consecuencia gran rotación de personal sanitario, agotamiento físico y mental de los profesionales, con el grave riesgo que ello entraña para los mismos y los destinatarios de la atención, quejas por parte de los ciudadanos. Tenemos que tener presente que este servicio atiende a una población total (adulta y pediátrica) de 10.150 personas (6.369 de San Adrián y 3.781 de Azagra). Es necesario que la población esté en conocimiento que, debido a la falta de médicos, ha sido necesario realizar en dos ocasiones la unificación de los puntos de atención de urgencias de Andosilla y San Adrián, trasladándose el equipo de Andosilla a San Adrián para brindar desde allí asistencia, un solo médico a toda el área básica que abarca Carcar Andosilla san Adrián y Azagra.

A esto hay que añadir que el hospital de referencia (Hospital García Orcoyen de Estella) se encuentra a 42,7 km (unos 45 minutos), lo que hace que toda la atención sanitaria urgente pase por el centro de salud, además del empleo de un tiempo importante cuando hay que acompañar a los pacientes en el traslado al hospital quedando el centro de salud y la zona sin cobertura sanitaria. Dado que la situación ha sido y es insostenible, la mayor parte del equipo de salud de San Adrián (médicos, enfermeras, trabajadora social y administrativos) enviamos una carta el 4 de noviembre a Gerencia de Atención Primaria con varias proposiciones que podrían paliar esta situación: unificación de los equipos de Andosilla y San Adrián en el centro de salud de San Adrián, contratación de refuerzo de tardes y fines de semana o contratación de personal administrativo (celador) que permitiría aliviarnos de la tarea administrativa y evitar el cierre del centro de salud al realizar domicilios o traslados. A día de hoy no hemos obtenido respuesta. Como consecuencia de ello, de los 6 médicos de este servicio de urgencias, 4 han pedido traslado a otros centros al igual que otros 2 de los médicos de mañanas (uno San Adrián y otro de Azagra) por concurso de acoplamiento que se hará efectivo en los primeros meses de 2023 creyendo que su reemplazo será difícil.

Si la administración no toma medidas ya, la atención sanitaria de urgencias en la zona puede pasar de una situación límite a una situación catastrófica.

Javier Velaz Arbizu, médico SUR de San Adrián en representación de médicos, enfermeras, trabajadora social y administrativos de dicho centro.