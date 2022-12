Educación no hace revisiones médicas a sus trabajadores

Llevo 32 años de vida laboral para diferentes empresas, siempre en el sector de mantenimiento, siendo los 11 últimos años para el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra como oficial de mantenimiento en un instituto público de enseñanza secundaria.

Cuando trabajaba en el sector privado era normal que se me ofreciera una revisión médica al año; no creo que fuese por el interés del empresario por mi salud sino por el miedo a sanciones por no cumplir la ley de riesgos laborales vigente. Mi sorpresa es que trabajando para el Gobierno de Navarra llevo más de 9 años sin que se me ofrezca hacer ninguna revisión médica. Al preguntar a compañeros/as de este sector veo que es una práctica generalizada en el Departamento de Educación. Mi trabajo incluye riesgos laborales como trabajos en altura, uso de maquinaria de corte eléctrica o manual, uso de productos químicos, ruidos, etc, que obligan a realizar revisiones médicas con regularidad como hacen las empresas que cumplen la ley. Hace más de tres años me decidí escribir a los sindicatos (a todos) para denunciar la situación de las revisiones médicas y no cambió nada; volví a escribirles este año, con el mismo resultado. Creo que están demasiado ocupados con… ocupar sillas y ponerse zancadillas entre ellos. Mi siguiente parada fue denunciarlo a Inspección de Trabajo, pensando que al ser un organismo independiente no se arrugarían ante el poderoso Gobierno de Navarra, pero de eso hace 7 meses y cuando les he preguntado si están haciendo algo, me contestan que es difícil, que ya verán qué pueden hacer. ¿Qué pasaría si trabajase en una empresa pequeña? Que ya estaría fuertemente sancionada, para que se lo pensase dos veces antes de no hacer las revisiones médicas periódicas a sus trabajadores. Ahora me he animado a llamar a la puerta de la prensa para denunciarlo públicamente, ya que me hago la siguiente reflexión: ¿Quién vigila al que vigila? ¿Quién puede hacer cumplir la ley de riesgos laborales al Departamento de Educación y que hagan las revisiones médicas a sus trabajadores?

José Miguel García López