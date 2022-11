El presidente Sánchez logrará hoy con toda probabilidad la aprobación por el Congreso de sus terceros presupuestos generales, a la espera de que tras su paso por el Senado el Gobierno cierre el año gloriándose de las Cuentas que culminarán la Legislatura. El socialismo de Sánchez tiene razones para congraciarse por haber asegurado una mayoría parlamentaria suficiente, sorteando tanto sus diferencias con su socio de coalición Unidas Podemos como los requerimientos de los demás grupos del “bloque de investidura”. Claro que el juego desplegado por Moncloa se ha basado en una polarización partidaria que obligaba a todas las formaciones que secundaron la moción de censura a hacer de esta legislatura su propia causa. Además, la parte socialista del Gobierno no sólo ha reservado iniciativas de las que podía haber sido protagonista principal para así acomodar a los grupos a su izquierda, a los independentistas y al nacionalismo vasco gobernante. Ha dado sin rubor alguno a ERC y a EH Bildu bazas y victorias para contar con su voto a favor de los presupuestos. Y sigue así en su camino de blanquear a la izquierda abertzale. Pedro Sánchez ha tratado de entretejer un panorama propicio para afrontar las próximas elecciones generales, proyectando la idea de que seguirá contando con más resortes que Feijóo para hacerse con la siguiente investidura, aún si el PSOE no logra la primera posición. Pero la aventura de Sánchez ha entrañado costes imposibles de evaluar por el momento. En lo que importa al país en su conjunto, conviene señalar que la estabilidad requerida no obtiene su mejor versión. Aunque la aritmética parlamentaria ofrezca un resultado positivo para el Gobierno frente a la oposición, cada peripecia ha generado polémica, desconcierto y desazón. Los costes de tan peculiar estabilidad afectan también al PSOE y al propio Sánchez, puesto que parece muy difícil que el partido y el líder se sustraigan del desgaste que supone aparecer todos los días en una suerte de prestidigitación sin fin.