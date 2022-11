DJ y barras sanfermineras

La concejala de Pamplona García Barberena, tras constatar el “éxito rotundo” de las sesiones de DJ en la Plaza del Castillo, apuesta por mantenerlas en el futuro, además de las barras de bar. Por lo visto, forman parte del mismo paquete. Y vuelta la burra al trigo. La música joven fue un acierto y las barras de bar resultaron polémicas desde antes de su instalación, provocaron las quejas de vecinos, abundantes meadas, malos olores y suciedad. ¿Tan difícil es dar continuidad a lo que ha sido un éxito y olvidarse de lo que no ha aportado mas que problemas? Nadie reclamó barras de bar en la Plaza del Castillo. En Sanfermines es posible que no encuentres una herboristería, pero bares para saciar la sed... Ninguno de los miles de asistentes a las sesiones de DJ estaba allí por las barras, sino por el espectáculo musical. La experiencia no fue como se esperaba. Pues punto y final, y a otra cosa.