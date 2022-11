Soy mamá de una niña de 3 años y otra de 2 meses y ahora, más que nunca, necesitan el servicio de Pediatría. Pues bien, el pasado lunes 7 de noviembre me acerco al centro de salud de San Juan con mi hija pequeña (tras más de 20 llamadas telefónicas, ninguna contestaron) y en la puerta un cartel que dice “No hay pediatras, acudir a Urgencias”.

Siento rabia, enfado y miedo, ¿Quién atenderá ahora a los niños? ¿Las revisiones? Y un largo etcétera de preguntas se me pasan por la cabeza. Urgencias de Pediatría colapsadas por esta situación, padres y madres con niños/as esperando en una fila que llega hasta la calle...por no hablar de otros sectores sanitarios, o las interminables listas de espera con especialistas o pruebas concretas - eso ya lo dejamos para otro momento-. En pleno 2022 nos encontramos en esta situación tan vergonzosa, con esta gestión de pandereta en la que se juega con la salud de los más pequeños y me tomo el lujo de decirlo sin pelos en la lengua ya que hay pediatras en sus casas, sin cubrir este servicio, porque los intereses, primero, son otros - dicho por profesionales de éste mismo centro de salud-.

Presumimos de sanidad en Navarra y se la estáncargando, se están cargando a todo el personal sanitario poco a poco. Bueno, mejor dicho, de golpe y porrazo.

Administración, contratación, personal, a quien haya que dirigirse, por favor: solucionen esta situación ya. Se está desprotegiendo a los más vulnerables, los niños y niñas.

Sandra Carrera García