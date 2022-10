¿Pactos honestos?

Después de haber acordado cuatro años consecutivos los Presupuestos de Navarra con EH Bildu, María Chivite defendía en el Parlamento la “honestidad” de sus pactos. La presidenta haría bien en no tocar el tema, para que nadie le recuerde aquello de... “yo he dicho que con Bildu el Partido Socialista no va a pactar. Y ese es un compromiso mío... El Partido Socialista no va a pactar con EH Bildu”. A los pocos días pactó su investidura y año tras año, los Presupuestos de Navarra. Un calco a lo dicho y hecho por su jefe Sánchez. Si el PSN quisiera realmente apostar por el “diálogo” desde “la centralidad y la fortaleza”, como se justifica Chivite, hubiera elegido a una formación mayoritaria y más centrada que la izquierda radical abertzale. Pero no se trata ni de “diálogo” ni de “centralidad”, se trata de mantenerse en el poder a costa de lo que haga falta. Por ejemplo, de blanquear a Bildu.