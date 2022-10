Bandera al viento

Al Ayuntamiento de Pamplona las rachas de viento del martes le pillaron con el pie cambiado. Esta vez no les alertaron de lo que venía, y tampoco estuvieron demasiado avispados. Con salir a la calle era suficiente. Total, que no arriaron la bandera de Navarra de la Plaza de los Fueros. Como al que le pilla la tormenta en medio del campo. El remojón está asegurado. O te despeina el viento o te sopla las cuarenta la oposición. Qué más quieren los antitodo. Las fuertes rachas de viento hicieron de las suyas y dejaron la bandera hecha unos zorros, rasgada y sin arreglo. A por otra, que para eso había dos de repuesto. Ya se ha gastado un comodín, pero todavía queda otro. Al Ayuntamiento de Pamplona no le va a quedar más remedio que, como hacen muchos ciudadanos, estar pendiente de la previsión meteorológica cada mañana. Mirando al cielo, por lo que pueda venir. Avisados están.