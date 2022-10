Plaza o estercolero

La sala de estar de Pamplona la llaman. Y los vecinos andan que trinan porque están convirtiendo la Plaza del Castillo en una especie de estercolero. No hay evento que no pase por este centro neurálgico. Charangas, dianas, despedidas... y barras de bar en pleno San Fermín. Ninguna broma. Y como en botica, entre los que buscan divertirse hay de todo. Suerte desigual. Suciedad, orines en cualquier esquina y ruido a deshoras que dificulta el descanso vecinal. Recuperar la normalidad tras la pandemia, ¿también era esto? Sortear meados y vómitos para acceder al coche propio o al portal de la vivienda no es plato de buen gusto. Para saber divertirse hay que cumplir unas mínimas normas de urbanidad. Aunque hablar de respeto es una quimera para quienes se comportan como los bárbaros. Los mismos que si encontraran la basura y los orines debajo de su casa, seguro que ponían el grito en el cielo. Falta educación y sobra desvergüenza.