España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, según recoge el último Informe de la Red Europea contra la pobreza y la exclusión social. 380.000 personas más han pasado en un año a engrosar un sector muy vulnerable de la sociedad con serios problemas para conservar la vivienda y un mínimo de bienestar y alimentación. La encuesta correspondiente al 2021 también destaca que casi 21 millones de españoles están en el límite de los baremos que delimitan la pobreza y la exclusión. La cifra es más alarmante en tanto que el informe no recoge los efectos de la crisis energética y la inflación. Una nueva sacudida sin que aún se hubieran diluido las consecuencias de la pandemia y que deja tambaleando las economías de muchas personas que ya estaban al límite. A pesar de que Navarra es la Comunidad con menor tasa de pobreza, el Banco de Alimentos advierte que la actual situación está impactando en el perfil de los usuarios necesitados en la Comunidad foral, y que cada vez son más las personas con empleo que tienen que recurrir a la entidad para salir adelante. Un análisis en el que coincide Cáritas Diocesana, cuyo director resalta que la crisis “va a tener una influencia directa en muchísima gente, y no solo en los excluidos, sino en buena parte de la clase media”. El hecho de que cada vez haya más personas con trabajos precarios dentro del colectivo vulnerable evidencia la profundidad del problema y la necesidad de que el Gobierno y los agentes sociales se empeñen, además de mantener el llamado escudo social, en poner los medios para la creación de riqueza y empleo de calidad. El estado de la economía española y europea no da pie al optimismo a corto plazo, más aún con una guerra por medio que todo lo distorsiona. Es necesario que los agentes concernidos se alejen de discursos populistas y se centren en medidas cuyo objeto y finalidad no sea el rédito electoral, sino hacer más llevadera la vida de los ciudadanos en un momento de extrema gravedad.