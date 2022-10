Obras desaparecidas en la UPNA

No es el título de ninguna serie. Es el título que resume el extravío de 12 obras de arte en la Universidad Pública de Navarra. Como quien pierde una docena de ordenadores. No es por dinero -su valor se estima en unos 4.300 euros-, es por respeto a los artistas y a la propia universidad. Porque un díptico compuesto de dos cuadros de 2 metros de alto por 1,3 metros de ancho, no se extravía. Hay obras a las que se les perdió la pista en 2003 y casi veinte años después no se ha denunciado a la Policía. Y aunque se hayan mejorado los protocolos y el control de las obras, no parece que haya habido ni excesiva preocupación ni diligencia en los equipos directivos durante estos años. Aunque la UPNA no sea “ni un museo ni una catedral”. Es, nada más y nada menos, que una universidad, un centro dedicado a la enseñanza y la investigación. Y donde se presupone un compromiso con el arte, la cultura y las buenas prácticas.