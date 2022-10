El Circuito de Navarra, un mal negocio

El Circuito de Velocidad de Navarra (Los Arcos) ha sido un mal negocio para las arcas públicas. Desde 2010, año de su inauguración, no ha habido un solo ejercicio con las cuentas en positivo. Y no ha conseguido cumplir con sus objetivos de generar riqueza y empleos en la zona. La infraestructura deportiva fue una de las incluidas en el Plan Navarra 2012, que trató de hacer frente a la crisis de 2008 a través de inversiones estratégicas en un centenar de obras. Un plan que tuvo el apoyo de UPN, PSN y CDN y las abstenciones de NaBai e IU. El respaldo del 72% del Parlamento. Ningún voto en contra. Unas cuantas de aquellas obras hoy son referentes en el desarrollo de Navarra y otras, como el Circuito de Los Arcos, han fracasado. Pero si hiciéramos caso a los de la “coordinadora del no”, hoy no tendríamos ni el Navarra Arena, ni el Centro de Investigación Biomédica, ni la Ciudad de la Música, ni el edificio de Urgencias del Hospital de Navarra...