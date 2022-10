Encontrarse con Europa

Si a lo largo de estos últimos días has recorrido las calles de Pamplona, lo más probable es que hayas visto carteles en los que se anuncian los Encuentros del 72-22. Pero ¿en qué consisten y qué importancia tienen para Pamplona? Los Encuentros del 72-22, que se van a celebrar entre el 6 y el 18 de octubre en la capital navarra, conmemoran aquellos que tuvieron lugar en Pamplona hace 50 años, todavía en la dictadura franquista. El objetivo de esta iniciativa del Gobierno de Navarra es desarrollar un “encuentro internacional de cultura y reflexión sobre los complejos desafíos del mundo contemporáneo y el análisis de las más urgentes cuestiones sociales”. Gracias a ello, un buen número de escritores, filósofos, cineastas, compositores y artistas de nivel internacional acudirán a Pamplona en estas fechas.

Por tanto, estos Encuentros suponen, sin lugar a duda, una gran oportunidad para Pamplona para erigirse como un centro de arte, cultura y pensamiento europeo. Los participantes que van a acudir son referentes muy destacados en sus ámbitos profesionales. Algunos de los nombres más sonados son Svetlana Aleksiévich, escritora bielorrusa y Premio Nobel de Literatura; los filósofos Peter Sloterdijk, Massimo Cacciari, Pascal Bruckner; los cineastas Sergei Loznitsa y Victor Kossakovsky, cuyo encuentro será especialmente interesante porque son de origen ucraniano y ruso respectivamente; el compositor Salvatore Sciarrino; y artistas como Graciela Iturbide o Eva Lootzz. Por todo lo anterior, los Encuentros del 72-22 suponen que los ojos de Europa se centren en Pamplona durante dos semanas, tiempo suficiente como para que la capital navarra vuelva a poner su nombre en el mapa 50 años después.

Pero la oportunidad de los Encuentros no se limita únicamente a esto, sino que va más allá de lo artístico y lo cultural. Suponen una gran ocasión para que Navarra exprese a Europa su sentir. De hecho, uno de los grandes ejes temáticos sobre los que se articulan es “la deriva de Europa”. Esto significa que a lo largo de estos días podremos a asistir a sesiones donde escucharemos a grandes figuras del arte y el pensamiento dialogando sobre este tema. Pero, al mismo tiempo, el público también vamos a poder ser parte de este debate. En suma, esta es una ocasión no solo para que Europa nos vea, sino también para que Europa nos escuche.

Es bien sabido que una de las mayores críticas que se suele lanzar a la Unión Europea es que padece cierto déficit democrático o, dicho de otra forma, que a veces no toma en cuenta los intereses de la ciudadanía a la hora de diseñar sus políticas. Está crítica, si bien es cierto que en varias ocasiones es sobredimensionada por algunos, no está falta de cierta verdad, y muchas veces podemos tener la impresión de que la política europea se nos hace un tanto extraña y distante. Es por ello que, ante este déficit democrático, no podemos perder de vista la oportunidad que nos presentan los Encuentros del 72-22: la posibilidad de pensar, expresar y debatir cómo queremos que sea Europa. Y esto es de gran importancia porque, lo queremos o no, lo cierto es que la Unión Europea es un actor que tiene una gran influencia sobre nuestras vidas. Esta influencia puede tener sus luces y sus sombras, pero lo que es innegable es que existe. Por ello, lo lógico es que, independientemente de la visión que uno tenga sobre ella, cada uno trate de participar con el fin de lograr que esta sea para mejor para todos.

En conclusión, los Encuentros del 72-22 son una ocasión magnífica no solo para desarrollar el arte y la cultura en Pamplona, sino también para que la ciudadanía navarra se una para pensar y dialogar en común acerca de cómo ve a Europa y de cómo quiere que sea. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar.

Iván Sánchez es socio de Equipo Europa Navarra