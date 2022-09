Navarra también necesita enfermeras

La semana pasada se publicó la noticia de un informe sobre la ratio de enfermeras y se afirmaba que Navarra es la única comunidad autónoma que no necesita enfermeras. Por desgracia, no es así.

No se puede negar que tradicionalmente Navarra ha tenido un número elevado de enfermeras por habitante que se sitúa dentro de la media de la Unión Europa, aunque lo ideal sería estar por encima de la media en los niveles de los países europeos referentes. Sin duda, un aspecto positivo del que enorgullecerse y que dice mucho de la importancia que aquí se le ha dado a la atención sanitaria. Sin embargo, por diferentes causas, algunas de las cifras manejadas en el informe no son exactas. Así, el número de colegiadas y colegiados de Enfermería en Navarra a 31 de diciembre fue de 5.814 y no de 6.106, como recoge el informe. Atendiendo al dato real, la ratio de enfermeras en Navarra por cada 100.000 habitantes fue el año pasado de 821, mientras que en el informe, al basarse en un dato equivocado, aparece una ratio de 926. Otro aspecto que no considera el estudio se refiere a la presencia en Navarra de un centro privado como la Clínica Universidad de Navarra, cuyo porcentaje de pacientes procede, en gran medida, de otras comunidades autónomas e, incluso, de otros países. Por tanto, aunque sus 669 enfermeras pertenecientes a nuestro Colegio se contabilizan para obtener la ratio, no puede afirmarse que todas las personas que reciben sus cuidados sean pacientes de Navarra. En el informe se menciona también que Navarra duplica a algunas provincias en cuanto a la ratio de enfermeras. Partiendo de que los datos que se manejan son el número de enfermeras colegiadas, y aunque se trata de un requisito imprescindible para ejercer la profesión, Navarra destaca por registrar históricamente una tasa de colegiación muy elevada. Por tanto, puede que los números reales de otras provincias no representan a todas las enfermeras que trabajan, sino solo a las colegiadas.

Y, por último, no cabe un argumento más objetivo que las ofertas de empleo que publicamos en nuestra web. Basta echar un vistazo para confirmar la demanda continua de enfermeras durante todo el año, principalmente por parte de los centros de mayores. Pero este pasado verano, para poder cubrir las vacaciones, también hemos publicado ofertas de empleo para centros hospitalarios y Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

La conclusión es evidente: Navarra, como el resto de comunidades autónomas, también necesita enfermeras.

Isabel Iturrioz Núñez, Presidenta del Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra.