"Es la lengua, escépticos"

Durante muchos años, en mis conversaciones con amigos y conocidos del resto de España, muchos no acababan de creer lo que les explicaba sobre la total exclusión del español en las administraciones públicas y en las aulas de Cataluña, reducido al papel de una lengua extranjera más, incluso con menos horas lectivas que el inglés. Respuestas como “cuando he ido a Cataluña no he tenido ningún problema”, “siempre me han respondido en castellano” o “eres un exagerado, el español no está excluido en los colegios”, eran habituales entre esos interlocutores escépticos. Como es sabido este año se ha producido una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a que se imparta un 25% de las clases en español en todos los colegios, puesto que el español es también lengua oficial de Cataluña, y por ello debe ser vehicular en las escuelas con ese porcentaje considerado como mínimo.

Supongo que tras las declaraciones prevaricadoras del Gobierno de Cataluña expresando con rotundidad que no piensa cumplir dicha sentencia firme, esos escépticos se habrán dado cuenta de que efectivamente en todas las escuelas catalanas públicas y concertadas (más del 90%) sólo se han venido impartiendo un par de horas de la asignatura de lengua española y todas las demás asignaturas se impartían obligatoriamente en catalán.

Supongo que tras observar que los nacionalistas han aprobado un nuevo decreto apoyado por los socialistas catalanes del PSC para evitar que se cumpla esa sentencia y que no se aplique ni siquiera ese mísero 25%, esos escépticos se darán cuenta de su error.

A lo mejor algunos hasta habrán constatado que el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido inhibirse impidiendo que se ejecute la sentencia del 25%, cuando podría haber obligado a su ejecución. ¿Será tal vez por ser un rehén de los partidos secesionistas catalanes y vascos?

Lo que no tengo claro es si los muy escépticos se querrán dar cuenta de que la exclusión del español en las escuelas, aderezada con una dosis de adoctrinamiento y manipulación de la historia, ha provocado el crecimiento del secesionismo entre la juventud catalana y vasca.

No sé si se darán cuenta de que la lengua es la piedra angular, la clave de bóveda del edificio del nacionalismo. La lengua es el único hecho diferencial que el nacionalismo puede aducir para poner una frontera que nos divida.

Por ello era imprescindible definir el catalán como la “lengua propia de Cataluña”, lo que de forma implícita presupone que el español, secularmente común y hasta lengua mayoritaria en las familias catalanas, no es una lengua propia y por tanto es ajena o extranjera.

Y es que, si los niños catalanes se contaminaran con un 25% de español en sus clases (¡qué barbaridad!) y normalizaran su uso, en vez de ser considerada como una lengua extranjera más, se podría correr el riesgo de que la vieran como propia y eso no es admisible para el nacionalismo. Su mayor afán es expulsar el español de cualquier manifestación pública porque su último objetivo no es proteger el catalán, sino crear un nuevo estado.

Como dice el refrán, “cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar”. Hagámonos pues las siguientes preguntas. ¿Se puede estudiar en español en la zona vascófona de Navarra o la situación es similar a la de Cataluña? ¿Qué se persigue intentando eliminar la zonificación lingüística de Navarra como propone el “II Plan Estratégico del Euskera” promovido por el Gobierno de Navarra? ¿Qué haremos cuando nos digan que la lengua vasca es la (única) lengua propia de Navarra?

Llegado a este punto es posible que algunos escépticos me digan que exagero, que todo eso no va a pasar aquí. ¿Qué me dicen de Álava o Vizcaya? ¿Parecía posible lo que está pasando allí?

Por eso, desde Sociedad Civil Navarra nos hemos adherido y acudiremos a la manifestación del domingo 18 de septiembre en Barcelona organizada por la plataforma “Escuela de Todos” para exigir el cumplimiento de esa sentencia judicial firme que defiende el uso de un 25% de español, e invitamos a todos aquellos que sean conscientes de que, para construir una nación donde no la hay, el primer paso es erradicar la otra lengua.

Aunque pueda parecer una obviedad es nuestro deber defender el cumplimiento de las sentencias, que es la base de nuestra democracia. Reclamemos la convivencia del catalán y del español en las administraciones públicas y en los colegios, y no toleremos con nuestro silencio la exclusión del español, para que sea realmente una “Escuela de Todos” y no una fábrica de naciones.

Es la lengua, escépticos.

Eduardo López-Dóriga Enríquez Presidente de Sociedad Civil Navarra www.sociedadcivilnavarra.org