"VW Navarra: sigue la incertidumbre"

El encuentro celebrado el jueves en Pamplona entre representantes de los comités de empresa europeo y mundial del grupo Volkswagen no ha disipado la preocupación de los trabajadores de VW Navarra ante la próxima llegada a la planta de Landaben del coche eléctrico. Su fabricación tiene que asegurar a medio y largo plazo una carga de trabajo adecuada para la magnitud de la empresa y, en consecuencia, el empleo. Y las primeras previsiones señalan que no habrá trabajo suficiente para esta plantilla a partir de 2026. De ahí la importancia de garantizar una asignación de volúmenes de producción adecuada, una decisión que sigue retrasándose y no se tomará de manera definitiva hasta el próximo año. El comité de empresa lo sabe y por eso apela a la dirección de VW Navarra para trabajar conjuntamente en defensa de los intereses de la planta. En este proceso, el Ejecutivo foral debe involucrarse y aprovechar su sintonía con el Gobierno de Sánchez, al objeto de ofrecer las mejores condiciones para que la factoría de Landaben y todo el tejido creado a su alrededor siga siendo un pilar fundamental de la economía navarra. El presidente del comité de empresa advirtió que a partir de 2026 VW Navarra “tiene un riesgo”, pero también “una oportunidad”. Desde Navarra habrá que trabajar para que en la pugna que libra Landaben con la planta de Martorell por el reparto de la producción, se valoren las fortalezas de la fábrica navarra, una de las más eficientes y rentables del grupo. Ha sido grande el esfuerzo de los trabajadores y de los equipos directivos de los últimos años en su apuesta por la calidad del producto y de un clima social interno idóneo para que desde Alemania se piense en la planta de Landaben a la hora de plantear nuevas inversiones. Es imprescindible para Navarra que en este cambio de era en la automoción hacia la electromovilidad Landaben juegue un papel esencial. No hay que olvidar que la industria del automóvil en la Comunidad foral da trabajo directo a unas 12.000 personas, distribuidas en más de un centenar de empresas.