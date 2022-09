Ritmos de otro tiempo en el Ayuntamiento de Pamplona

E N el pleno de Pamplona de ayer, 9 de septiembre, los grupos municipales hablaron de las agresiones que sufrieron el 7 de julio alcalde y concejales de Navarra Suma. Reprobables y denunciables los hechos. Cierto. Pero hace dos meses. En la época de la comunicación instantánea convocan a las instituciones con calma chicha. Dicen que son sus ritmos. Bailan bolero mientras en la pista suena una salsa. El globo circula en Ferrari y ustedes, en carro tirado por bueyes. El 7 de julio de las lamentables agresiones en Inglaterra gobernaba Boris Johnson y reinaba Isabel II. Todavía cantaba entre nosotros Olivia Newton John y el portavoz del Gobierno de Navarra era Javier Remírez. El mundo de hace dos meses era otro. Acababa de quemar el chupinazo un fabuloso señor llamado Juan Carlos Unzué y teníamos un verano soñado y sin restricciones por delante. Lo que ahora viene según los agoreros es restricción y crisis. Ustedes dirán que los tiempos suyos son otros. Y es verdad. Pero van por detrás de la vida. No sé. Me he acordado al ir a comprar el pan. Un señor muy mayor cruzaba el paso de cebra tan despacio que hubiera necesitado tres intervalos de verde en el semáforo de peatones para atravesarlo sin que se le pusiera rojo. Un ritmo de otro tiempo que los coches respetaban. El suyo, el de los concejales, idéntico. Muy lento. Piénsenlo.