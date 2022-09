Las lecciones de Elma Saiz

"Todo pasa por la economía”. Mire usted por dónde. Si no nos lo recuerda la flamante nueva portavoz del Ejecutivo foral para justificar su nombramiento ni nos enteramos. ¿Pero en qué mundo viven? Lo saben perfectamente y lo sufren los ciudadanos cada día cuando van a hacer sus compras o pagar sus facturas. Vaya que si todo pasa por la economía. Pero por la de algunos. Porque este Gobierno que está tan preocupado por el duro invierno que se avecina, de momento sigue parapetado en su superestructura de récord y de gasto. Más altos cargos y más despachos para calentar e iluminar, pero de eso no hablan. Mucha palabrería, pero eficiencia la justa. El gobierno sigue gastando como si no hubiera un mañana, y al ciudadano le toca apretarse el cinturón para llegar a fin de mes. Así cualquiera. Además de pagar religiosamente unos impuestos que se mantienen en lo más alto, a pesar de que el crecimiento económico sigue cayendo.