Sodena, Sociedad Anónima

El dinero público no es de nadie”, afirmó en su día la socialista Carmen Calvo; y Sodena, a tenor de las declaraciones del vicepresidente tuitero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, tampoco. Me estoy refiriendo al acuerdo de 2020 entre Sodena, la CEN y la empresa Albyn para la compra de mascarillas destinadas a las empresas navarras. Remírez trata de desvincular al Gobierno de Navarra de ese acuerdo suscribiéndolo al “ámbito privado”, y ha dicho que las mascarillas “no estaban a disposición del Gobierno”. Le ha faltado decir que Sodena no existe. A Remírez conviene aclararle algunas cosas.

Sodena, presidida por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, es el “instrumento del Gobierno de Navarra para la captación y desarrollo de proyectos empresariales”. Además, Sodena está participada por un único socio, CPEN (Corporación Pública Empresarial de Navarra), cuya consejera delegada es la titular de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, la socialista Elma Saiz, que por cierto, no ha dicho ni pío sobre este tema. Una vez que Remírez tenga claros esos conceptos, antes de decir majaderías, debería haberse leído el acuerdo entre Sodena, la CEN y Albyn, y al leerlo hubiera recalado en el apartado V, que dice que fue el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, entonces liderado por Manu Ayerdi, el que tomó la iniciativa de la “operación mascarillas” contactando con los representantes sectoriales y asociaciones del empresariado navarro; y Remírez también debería haber leído la adenda (añadido) a ese acuerdo en la que el director gerente del Servicio Navarro de Salud firmaba un compromiso de compra del stock de Epis sanitarios resultante del acuerdo. Compromiso incumplido: no compró ni una.

El actual consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, actual presidente del Consejo de Administración de Sodena, y a la sazón sustituto del imputado Ayerdi, “padre” este último del acuerdo entre Sodena, la CEN y Albyn, también ha intentado echar balones fuera con respecto a la compra de mascarillas. Irujo ha dicho poco más que “la operación se hizo con total transparencia”, afirmación que tira por tierra el propio informe de Intervención del Gobierno de Navarra al argumentar que no existió el soporte documental que apoyara dicha operación. Ni el consejero Irujo, ni el resto de miembros del Gobierno, pueden hablar de “transparencia” teniendo en cuenta el reciente tirón de orejas del Consejo de la Transparencia que insta al Gobierno a que, “a la mayor brevedad, publique todos los informes de reparo en los que los interventores que controlan la legalidad de sus actuaciones hayan expresado su desacuerdo por detectar posibles irregularidades”.

Y luego tenemos a la presidenta Chivite, que ante las irregularidades detectadas en Sodena, ha declarado que “se ha demostrado que los órganos de fiscalización internos y de control del Gobierno han funcionado bien”. ¿Que se ha demostrado qué? Porque precisamente las empresas públicas no están sometidas al control de Intervención, hecho que en 2020 impidió que se detectaran las irregularidades que ahora hemos conocido. Sólo la obligada auditoría anual de las cuentas de las empresas y sociedades públicas fue capaz de detectar, y en este caso un año después de ejecutada la operación, las irregularidades existentes; y fue Intervención la que, a partir del informe de la auditoría, destripó todos los entresijos de dicha operación emitiendo el informe de fecha 27 de julio de 2022 que hemos conocido.

Resumiendo. El “caso mascarillas” encierra dos vertientes bien distintas. Por un lado, la vertiente política. Cabe recordar que el Gobierno de Navarra lo integran, mayoritariamente, miembros de Geroa Bai y del PSN-PSOE. Desde la legislatura anterior, Sodena está controlada por Geroa Bai, y la operación de compra de mascarillas se gestó a iniciativa de quien fue consejero de Desarrollo Económico y Empresarial y, a su vez, presidente del Consejo de Administración de Sodena, Manu Ayerdi, persona de confianza de Barkos que tuvo que dimitir hace año y medio al ser imputado en el “caso Davalor”. Con la llegada de Chivite al poder, la presidenta también nombró a Manu Ayerdi consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por lo que Sodena siguió en las mismas manos; así que estamos asistiendo a un silencio sepulcral por parte de Geroa Bai para que nadie le vincule a la operación, y a un solapado “yo no he sido, ha sido Geroa Bai” por parte de Chivite a pesar de ser la máxima responsable de todo lo sucedido. Y luego tenemos la vertiente económica, que es la que realmente nos debería preocupar y de la que, ni el consejero Irujo, ni el tuitero Remírez, ni la presidenta Chivite, han dado la más mínima explicación. Según el informe de Intervención, Sodena realizó una operación de préstamo, sin ninguna garantía de cobro, de dos millones de euros, y a fecha 27 de julio de 2022, Sodena tiene un saldo pendiente de cobro de 1.789,965,97 €, cifra que supone que, de los dos millones prestados, sólo le han devuelto 210.034 € a pesar de que el informe de Intervención dice que se han vendido mascarillas por un importe de 785.464 € (IVA incluido). Y queda por aclarar por qué, a pesar de que las previsiones de compra se basaron en las necesidades de tres meses, se compraron de golpe y porrazo 600.000 mascarillas que no se recibieron hasta siete meses después. Raro, raro, raro.

Y Chivite que dice que se ve de nuevo presidenta del Gobierno de Navarra. Y si compras parte del stock de Sodena de 1.748.492 mascarillas, entras en un sorteo para que te reciba Pedro Sánchez en la Moncloa.

Chon Latienda Urroz Comentarista política