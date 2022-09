Chivite copia y se equivoca

Defenestrado Javier Remírez, ayer se estrenó la consejera de Economía, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno. Si la presidenta María Chivite cree que el problema de su gobierno es de comunicación, se equivoca. El problema que arrastra es de concepto. No se pueden traspasar tantas líneas rojas sin consecuencias. No se puede decir que con Bildu ni muerta, y un minuto después convertirlo en su socio preferente. No se puede desdeñar al partido con mayor apoyo de la ciudadanía. No hay comunicador que explique semejante mutación del PSN. Como no se explica el camino emprendido por el PSOE, junto a Bildu y Esquerra. El relevo de Saiz por Remírez forma parte del plagio continuo entre los gobiernos de Sánchez y Chivite. Cuando las cosas de comer no van bien, hay que buscar algún chivo expiatorio, ya sea en Madrid o en Navarra, y se llame Isabel Celaá, María Jesús Montero o Javier Remírez.