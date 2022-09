Los principales partidos navarros han iniciado el nuevo curso político, de ciclo corto por los comicios electorales que se celebrarán en mayo del próximo año, con unos mensajes dirigidos a los electores que muestran un escaso afán por el entendimiento. Tanto de UPN como del PSN, las dos principales formaciones políticas en número de votantes, cabría esperar un mayor esfuerzo por armonizar sus coincidencias, que son muchas, y no cerrar puertas a unos meses de las elecciones forales y municipales. En el primer acto del curso socialista, su portavoz Ramón Alzórriz anunciaba que los pactos de gobierno con UPN -el partido más votado por la ciudadanía durante las tres últimas décadas- no volverán, optando por un acuerdo con los actuales socios. Hay que recordar que en esta legislatura María Chivite es presidenta con el imprescindible apoyo de Bildu. Habrá, sin duda, muchos electores socialistas que no entiendan la preferencia de la actual dirección por pactar con los grupos nacionalistas, incluida la izquierda abertzale radical, en lugar de buscar el acercamiento con una formación constitucionalista, como UPN. Más, teniendo en cuenta los episodios de tensión que el PSN ha tenido que lidiar durante estos tres años especialmente con uno de los socios, Geroa Bai. La actual fórmula de gobierno puede ser la “mejor” para que Chivite sea la presidenta de Navarra, pero no para el progreso de Navarra. Tampoco tiene lógica el mensaje dado por el presidente de UPN, Javier Esparza, de que no quiere un acuerdo con el PSN, sino “gobernar en solitario”. El líder regionalista sabe que en todo el periodo democrático, ninguna organización política ha logrado la mayoría absoluta, por lo que las posibilidades de gobernar en solitario serían remotas. El mapa electoral navarro es lo suficientemente estable como para prever vuelcos electorales inesperados o mayorías absolutas. En esta pugna entre UPN y PSN quien pierde es Navarra y el bienestar de los navarros.