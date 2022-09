Ospa intolerantes

¿Admitiríamos la celebración de una jornada en favor de la expulsión de las mujeres de una localidad cualquiera? ¿O de los judíos? ¿O de los vascos? ¿O de los votantes de un partido político? ¿Admitiríamos un acto de odio, de acoso y humillación hacia cualquier colectivo social? Razonablemente diríamos que no, pero la realidad nos dice lo contrario. Ni la abogacía del Estado, ni el delegado del Gobierno, ni el ministro del Interior, ni la Audiencia Nacional pueden impedir el Ospa Eguna de Alsasua. Increíble. Una incitación al odio impulsada por un grupo de intolerantes contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si alguien sobra de Alsasua y de cualquier sociedad medianamente libre son ellos, esos pequeños dictadorzuelos adoctrinados que no admiten más ideología que la suya. Pero no van a ganar. Son unos pocos, cada vez menos, y la gran mayoría los detesta.