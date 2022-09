IVA del gas, otra sintomática rebaja

El anuncio ayer por el presidente Sánchez de una rebaja en el IVA del gas del 21 al 5% constituye un alivio para la ciudadanía que lleva meses hostigada por la escalada inflacionista. En Navarra, la medida supondrá el abaratamiento del recibo a más de 200.000 hogares. El anticipo del líder socialista persevera en las inquietudes y también en los déficits y errores que viene proyectando una crisis disparada por el medio año ya de guerra en Ucrania. Sobre las primeras, las preocupaciones, es evidente que Sánchez no habría dado el paso si no se hubiera hecho evidente que el alza de los precios no solo no tiene visos de atemperarse en lo inmediato, sino que las pulsiones energéticas pueden agravarse con la sola hipótesis de que Putin active la amenaza sobre el control del gas ruso que atenaza a Europa con el frío a las puertas del continente. Resulta obvio también que la medida incide en la impresión de que lejos de poderse anticipar a las dificultades, España y el resto de los países de su entorno se ven obligados a batallar en la trinchera con mayor o menor capacidad de éxito; es decir, más de manera reactiva que anticipatoria, a la espera del resultado que arroje la reunión de ministros de Energía comunitarios. Pero junto a todo ello, resulta desconcertante la tendencia del Gobierno a desdeñar alternativas escudándose en mensajes voluntaristas para terminar aplicándolas por la fuerza de los hechos. Así ocurrió con la rebaja del IVA de la electricidad y ha vuelto a suceder ahora con el gas. Ante la irritante sospecha de que el Ejecutivo acaba asumiendo medidas a las que se resiste sólo porque las promueve el PP de Feijóo, los conservadores no deberían, a su vez, jactarse de ello más allá de lo que la cautela política aconseja. El tira y afloja entre el Gobierno y el partido que comanda la oposición está exhibiendo disonancias sobre el modo de afrontar los desafíos energéticos que van más allá de las discrepancias sobre cómo replicar a esta coyuntura de carestía generalizada. Los cambios que experimenta el mundo exigen una mirada ágil, amplia, flexible y comprometida sobre las políticas de Estado.