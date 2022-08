El Ave a Ezkio o cómo aislar a Navarra

Digámoslo claramente, el enlace de Pamplona a Ezkio supone que la Y vasca pasa a ser la X vasca, integrando a Pamplona con San Sebastián, Bilbao y Vitoria y aislándola del resto de España.

Ir a Ezkio supone poder ir en 35 minutos a Bilbao y San Sebastián y no poder ir a Galicia, Cantabria, León, Castilla, Madrid y norte de Portugal. Para ir a todas esas regiones y ciudades, y que ellos vengan a Pamplona, habrá que ir a Zaragoza y allí cambiar de tren, y lo mismo para quienes desde la Europa mediterránea, Cataluña, Aragón y Levante, quieran ir a la España noroccidental. Ya no pasarán por Pamplona, irán por Logroño a Miranda, para desde allí seguir hacia Valladolid etc... Es decir, ir a Ezkio y no a Vitoria supone que los corredores nacionales este oeste de España y Portugal irán por el Ebro por Logroño y Miranda, y ya no pasarán por Pamplona. La pérdida para Navarra es gigantesca. Navarra queda absolutamente aislada.

Veamos ahora las mercancías: los defensores de Ezkio dicen que las mercancías que vienen de la Europa atlántica y de los puertos de Bilbao y Pasajes tomarán la Y vasca y por Ezkio subirán a Pamplona para ir a Zaragoza y Levante. Pero eso no está tan claro. La Y vasca es un corredor de altas prestaciones, es decir, sirve para pasajeros y mercancías . Un corredor así es el que se hizo de Barcelona a la frontera francesa. Pues bien, ese corredor ha sido un fracaso para las mercancías. Los operadores de transporte se niegan a utilizarlo por su altísimo coste, las mercancías no pueden compaginarse con los convoyes de viajeros, que van a velocidades mucho mayores. El coste de mantenimiento es enorme, por el daño que hace a una vía Ave el paso de los gigantescos pesos de un convoy de mercancías. Los operadores de transporte han dicho al Gobierno que no quieren vías mezcladas con pasajeros, que prefieren usar la vía antigua en vía mixta, es decir adaptada con un tercer carril al ancho internacional, o una plataforma nueva exclusiva de mercancías. Es decir, ¿realmente vamos a atrapar esas mercancías? ¿o van a preferir ir por la vía antigua a Alsasua, y por ella a Pamplona? Con lo cual no necesitamos un corredor nuevo para ir a Ezkio, ya lo tenemos hecho, y magnífico, por Alsasua. Basta incluir un tercer carril y ya tenemos la conexión con la Europa atlántica. ¿Y por esa hipotética conexión con las mercancías europeas y los puertos y ciudades vascas estamos aislando a Navarra del resto de España?

Solo necesitamos una conexión, sencillísima, por una llanura, con Vitoria. El complejísimo enlace con Europa, atravesando los Montes vascos ya se hizo, va de Vitoria a Hernani, ya casi completado. No necesitamos otro corredor atravesando la cordillera, ya tuvo tremendas afecciones a valles y montañas, no lo repitamos.

Ya tenemos un corredor por Alsasua, que transformado con triple carril sería un perfecto enlace para mercancías equivalente exactamente a Ezkio, y tengamos un Ave Zaragoza-Pamplona-Vitoria que nos una con todos los corredores del Ave peninsulares.

Juan Carlos Valerio. Proyectista de la propuesta alternativa, adoptada, de entrada del Ave de Barcelona a Valencia. Director del proyecto de soterramiento del Ave en la ciudad de Valladolid