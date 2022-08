Hermanitas de los pobres, perros y gatos, y el vicepresidente Remírez

El 16/08 nos enteramos por medio de Diario de Navarra que las Hermanitas de los Pobres no pueden hacer frente a las facturas de la luz y el gas, de la residencia de personas mayores que regentan en Pamplona. Los precios se han disparado. Las facturas de gas y electricidad del mes de julio ascienden a 31.000 euros

Las Hermanitas de los Pobres acogen, confortan y cuidan hasta su muerte natural a los ancianos pobres, sin recursos económicos, sin distinción de raza, lengua o religión, sin ahorrar ni fatigas ni penas, sirviéndoles tanto de día como de noche, con prontitud, con amor. Les acompañan con dignidad y respeto hasta el fin de sus vidas. Llegaron a Pamplona en 1877, y en la actualidad acogen a 62 residentes

En esa misma fecha, 16/08/2022, el Boletín Oficial de Navarra en su resolución 520/2022 anuncia la aprobación por parte del Gobierno de Navarra de dos partidas de subvenciones por importe de 250.000 euros “dirigidas a fomentar acciones de protección animal”.

En la introducción se habla de un “problema importante de abandono de perros y gatos”, de “una gestión ética de estos animales”, de una “atención adecuada tanto a los animales abandonados como a los gatos que viven en estado de libertad” y de “inversiones dirigidas a mejorar el bienestar de los animales”. Entre otros muchos conceptos, las bases establecen como gastos subvencionables: “… areneros para deposiciones, arañadores, elementos que favorezcan la comodidad y resguardo del animal…materiales para estimular el juego, como sogas, pelotas…” etc...

El vicepresidente Ramírez, el 17 de agosto en rueda de prensa, al ser preguntado por la situación política actual en Navarra, nos dice que el gobierno trabaja en “políticas centradas en las personas…especialmente centradas en las clases medias y trabajadoras…eso es lo que nos tiene que preocupar y eso es lo que demuestra este gobierno, que está centrado en las personas”

Cuando escuché estas declaraciones me quedé muy tranquilo. El vicepresidente y el gobierno tiene una magnífica oportunidad de demostrar la veracidad de sus declaraciones, y salir a cubrir las necesidades de nuestros ancianos más pobres, si es que no lo han hecho ya cuando esta carta se publique. Seguro que no nos van a defraudar.