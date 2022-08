Un serio reto demográfico

El Instituto Nacional de Estadística ha proporcionado datos preocupantes sobre la situación demográfica. En el primer semestre del año, Navarra ha registrado un descenso de la natalidad y un aumento de los fallecimientos, una situación que también se da a nivel general en España. Aunque la natalidad acumula en nuestro país años de incesante caída, fue toda una señal de alarma que, con la pandemia, agudizara esa tendencia hasta hundirse el pasado ejercicio en las cifras más bajas desde 1941. Todavía resulta más llamativo que, partiendo de esos niveles, los sustanciales avances en el control del covid no hayan ayudado a revertir la situación. El primer semestre se ha cerrado en mínimos en el país, sin que ningún indicio permita asegurar que la situación vaya a mejorar. Al contrario. Las incertidumbres económicas provocadas por la guerra en Ucrania se suman a los factores estructurales que aplazan la decisión de tener hijos, cuando no disuaden de ello, y que han generado un serio problema demográfico. La pirámide poblacional se estrecha por la base y se ensancha por el vértice. Este envejecimiento sostenido puede provocar problemas socioeconómicos en un tiempo no muy lejano, y condicionar la actividad y el desarrollo futuro. Las profundas transformaciones sociales registradas en el último medio siglo explican el desplome de la natalidad. En ese periodo, solo se ha interrumpido la línea descendente entre 1998 y 2008, una época de fuerte crecimiento económico y del empleo -hasta que estalló la Gran Recesión- que coincidió con una fuerte llegada de inmigrantes. La generalización de empleos precarios y con bajos salarios entre los jóvenes, los prohibitivos precios de la vivienda y las múltiples trabas a la conciliación forman un círculo vicioso que conduce a un imparable envejecimiento de la sociedad. Resulta difícil resolver un problema si previamente no se ha asumido su existencia. El serio reto demográfico al que se enfrenta el país exige profundas reformas.