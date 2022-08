Agradecimiento a Anfas por su labor

Me gustaría expresar en este texto lo agradecidos y felices que estamos en mi familia por la labor que hace Anfas y sus voluntarias y voluntarios. Gentes de todas las edades y principalmente jóvenes. Son personas que aportan mucha positividad a las familias y un montón de amor a nuestros hijos e hijas. Mi hijo ha estado en un viaje de vacaciones con Anfas. Para él ha sido maravilloso ir con su cuadrilla. Se lo ha pasado super bien. Ha reído, ha disfrutado, se ha sentido uno más, y en todo momento, muy bien atendido y todo esto es posible gracias a las personas que nos regalan su tiempo y sus sonrisas. Así que me repito como el ajo ¡Gracias, gracias y gracias! Seguir así, no cambies. Sé que son tiempos difíciles y que para conseguir cosas hacen falta recursos de todo tipo, pero aún así, superáis todas las barreras. Nuestros hijos e hijas tienen su espacio donde se se realizan y se divierten. Gracias Anfas (Voluntarios y voluntarias, profesionales, directiva…) nos hacéis muy felices a las familias.