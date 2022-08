"La inflación da otro golpe a los bolsillos"

La escalada de los precios continúa su incesante ritmo creciente. El Instituto Nacional de Estadística certificó ayer la realidad que los ciudadanos están viviendo en su día a día. En Navarra, la cesta de la compra se ha encarecido al cierre del mes de julio un 11,4% respecto al mismo mes que el año anterior. La Comunidad foral encabeza además la subida de precios con un incremento de 1,2 puntos en la tasa anual respecto al mes anterior. Datos preocupantes, tal como ayer reconoció la presidenta Chivite y como refleja el hecho de que hace 38 años que ni en Navarra ni en el conjunto del país, donde la inflación sitúa en el 10,8%, se había conocido una escalada de precios de tal magnitud. Y ello pese a las medidas que ha adoptado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Gobierno espera que el IPC “empiece a bajar la curva” a partir de septiembre. Así lo indicó la ministra Reyes Maroto, pero las previsiones de los organismos no son positivas. Lo que comenzó siendo un encarecimiento de la electricidad, principal protagonista del repunte de la inflación, se ha trasladado a todos los sectores de la actividad, en particular a los alimentos, lo que tiene graves consecuencias para el poder adquisitivo de las familias, especialmente las de menos renta. La comida y la bebida ya cuestan un 13% más en la Comunidad foral que hace un año. Una situación acuciante y que está obligando a no pocos ciudadanos a variar sus hábitos de consumo y reducir los gastos para tratar de minimizar el embate de la economía. En un marco de alta incertidumbre como el actual, azuzado por la guerra de Ucrania y cuyo desenlace se desconoce, ningún organismo se atreve a hablar de una inflación transitoria. La presidenta Chivite afirmaba ayer que tiene que ver si presupuestariamente pueden hacer algo más. El panorama presente y el que se avecina, obliga a estudiar toda medida que pueda suponer un alivio a los bolsillos, máxime cuando la Hacienda foral se está beneficiando de un mayor nivel de ingresos, precisamente por la desorbitada inflación que sufrimos los ciudadanos.