La otra izquierda se la juega

La otra izquierda, la del otro lado del PSOE, se la juega. En España, con el nuevo experimento que intenta poner a andar la ministra Yolanda Díaz, y en Navarra, con la reunión de las siglas de Podemos, Izquierda Unida y Batzarre. La plataforma de la vicepresidenta Díaz no acaba de arrancar, y ahora se suma el revés que supone la dimisión de uno de los pilares en los que se venía apoyando, la imputada Mónica Oltra. En Andalucía, los enredos entre las diferentes organizaciones y la división, ha llevado a la izquierda de la izquierda, a una debacle sin igual: siete parlamentarios de ciento diez. Y en Navarra, no sin problemas, están en proceso de sellar una coalición para las próximas elecciones forales. Pero no vale con unir fuerzas. Se tendrán que preguntar qué quieren ser de mayores: una organización con ideas propias y autonomía, una muleta del PSN o un cero a la izquierda en un gobierno “progresista”...