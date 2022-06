Funcionarios a contrarreloj

El jueves se decide la estabilización de 3.500 plazas en la Administración foral. Y a tres días, el decreto del Gobierno de Chivite no tiene asegurada la convalidación parlamentaria. Los socialistas, como vienen haciendo a lo largo de la legislatura, buscan en Bildu la complicidad que les permita sacar adelante la iniciativa. Nadie se opone a reducir la temporalidad y a hacer fijos a los trabajadores... Pero todos los grupos exigen la máxima seguridad jurídica. Nada de chapuzas. Y si todos están de acuerdo en el objetivo, por qué no hay un acuerdo mayoritario. Por qué no ha habido una negociación previa, que tiempo se ha tenido. Ni con los partidos ni con los sindicatos. El PSN se lava las manos, a ver quién es el que se opone a hacer fijos a más de 3.500 trabajadores temporales. Hay otras formas. Especialmente cuando hay serias dudas de que el procedimiento sea justo con quienes optan a un empleo público.